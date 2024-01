"Da 15 anni chiediamo solo fatti concreti"

Una critica al sindaco arriva dal gruppo consiliare del Pd, secondo il quale agli atti approvati dal Consiglio non sarebbero corrisposti fatti concreti in materia di politiche ambientali. "Cosa ne è stato dell’impegno preso con la mozione presentata dal Pd e approvata in Consiglio comunale il 7 gennaio 2020? Degli impegni presi all’epoca quali proposte sono state messe in atto? Nella precedente legislatura con il sindaco Goffredo Brandoni anche allora era stata approvata una mozione all’unanimità per mettere in atto azioni per la salvaguardia della salute dei cittadini di Falconara, all’epoca l’attuale sindaco sedeva in Giunta eppure anche allora non è stato portato avanti nulla di quanto promesso – scrivono i dem in una nota –. Non c’è stata legislatura, da molti anni a questa parte, in cui l’opposizione non abbia presentato atti, richieste, per tutelare la salute dei cittadini, eppure da oltre 15 anni aspettiamo che azioni concrete vengano attivate da questa amministrazione e da quelle che l’hanno preceduta".