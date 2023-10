Da anni sempre in prima linea

Susanna Contucci lavora in pronto soccorso a Torrette da tantissimi anni ed è cresciuta assieme al suo storico ex primario, il dottor Aldo Salvi (a lungo titolare anche della medicina d’urgenza), in pensione dall’anno scorso, ma rientrato adesso a Torrette con un contratto gratuito. Prima del Covid la dottoressa Contucci aveva in carico la direzione dell’Obi. Nel 2020, all’inizio della tragedia del Covid, la Contucci è diventata direttore Facente Funzione del pronto soccorso. Fino a ieri.