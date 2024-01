Dà false generalità. Scatta l’arresto in stazione

Nel fine settimana la pattuglia dell’aliquota radiomobile, nel corso del consueto controllo del territorio, ha arrestato un 55enne di nazionalità kosovara, responsabile di aver fornito false generalità. L’uomo aveva attirato l’attenzione dei militari nei pressi della stazione: alla vista dei carabinieri ha cercato di dileguarsi mostrandosi nervoso. Poco dopo è stato raggiunto in mezzo ai viaggiatori, tra cui aveva cercato di confondersi ed è stato accompagnato in caserma dove, attraverso ulteriori accertamenti dattiloscopici, si è riusciti a risalire alle generalità. Ieri mattina, in tribunale ad Ancona, il gip ha convalidato l’arresto. La stazione è da tempo luogo attenzionato dalle forze dell’ordine, soprattutto nei mesi invernali, quando i giardini Morandi, spazio verde adiacente, sono poco frequentati e si trasformano in luogo d’incontro tra pusher e tossicodipendenti, ma anche in area di bivacco. I controlli si estendono anche al capolinea dei mezzi pubblici, molto frequentato dagli studenti.

si. sa.