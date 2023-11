Da Frolla colazione con l’attore. Mattioli e l’abbraccio ai ragazzi

Colazione speciale da Frolla, il microbiscottificio osimano che dà lavoro ai ragazzi disabili. "Grazie agli amici di Marche cibus ci è venuto a trovare il grandissimo attore Maurizio Mattioli. Al diversamente bar è sempre tutta un’altra colazione", dicono i ragazzi della cooperativa, felicissimi di accoglierlo. Mattioli ha rallegrato i cuori dei ragazzi che col loro calore hanno restituito l’affetto all’attore romano. Una cooperativa che si è fatta conoscere ovunque, Frolla, in Italia e all’estero, per la bontà dei prodotti. I primi riconoscimenti non sono tardati ad arrivare. Nel 2021 ha vinto il premio "Cittadino Europeo" per la volontà di offrire opportunità di inclusione sociale e lavorativa ai disabili, consegnato a Bruxelles, dove il biscottificio ha conquistato una vittoria per l’Italia.