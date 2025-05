Da Porto Recanati ad Ancona in pigiama per vedere l’ex: dà in escandescenze

Va a casa dell’ex, ad Ancona, in pigiama, partendo da Porto Recanati, poi ci discute e finisce in ospedale con un livido al braccio. Una volta arrivata in pronto soccorso la donna aggredisce poliziotti e personale sanitario. Una notte di ordinaria follia quella del week end appena trascorso. La polizia è dovuta intervenire al Piano, all’interno di una abitazione dove una donna era arrivata per avere un chiarimento con l’ex compagno.

Insisteva per volergli parlare, per vederlo anche soli cinque minuti. Lui l’ha fatta entrare e poi avrebbe tentato un approccio più intimo su di lei ma la donna si sarebbe ribellata e si è arrabbiata moltissimo. Tra i due è nata una breve colluttazione poi l’uomo, di origine sudamericana, l’ha cacciata da casa per non avere problemi e ha chiamato il 112.

Sul posto sono arrivati una ambulanza della Croce Gialla e una pattuglia delle Volanti. Con la polizia la donna ha cambiato spesso versione dei fatti su quanto era successo nell’appartamento. Non era in sé e per questo è stata portata in ospedale a Torrette, per accertamenti. Una volta varcato il triage ha perso il lume della ragione e ha iniziato a scagliarsi contro il personale sanitario, urlando e cercando di colpirli. Anche con gli operatori della Croce Gialla aveva avuto un approccio aggressivo durante il trasporto in ospedale. A Torrette sono dovuti intervenire i carabinieri per placarla. Nel fine settimana i controlli della polizia hanno portato a due denunce per droga: uno in piazza Roma, 25 anni, marocchini, trovato con uno spinello e 0,6 grammi di hashish, l’altro un 32enne, in piazza Cavour trovato con 0,5 di cocaina.

m.v.