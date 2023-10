Dai servizi sociali passa al carcere

Condannato per rapina e lesioni doveva scontare la pena di due anni con l’affidamento in prova ai servizi sociali, rimanendo ad Ancona, invece è stato trovato su un treno diretto a Milano. Per questo un cittadino ghanese 26enne si è visto aggravate la misura finendo in carcere. Il 5 ottobre la polizia ferroviaria lo ha trovato a bordo di un intercity e non aveva l’autorizzazione di allontanarsi. È stato invitato a scendere ma lui ha proseguito il viaggio fino a Milano dove è rimasto fino al 7 ottobre. Si è giustificato dicendo che era per lavoro ma non c’era documentazione a riprova di questo. La polizia lo ha prelevato dalla casa al Piano per portarlo a Montacuto.