Dal duomo di San Ciriaco al PalaIndoor, ecco l’Ancona che si fa conoscere nella fiction di Canale 5 con Raoul Bova

Il duomo di San Ciriaco, dove una delle atlete è andata a spiare un ex che si sposava, il Palaindoor delle Palombare dove si svolgono gli allenamenti e il pub Raval di piazza del Papa che ha fatto da incontro tra la fidanzata di un atleta disabile e il suo amante. Eccola l’Ancona del film "I fantastici 5", la fiction andata in onda mercoledì con la prima di quattro puntate su Canale 5. Protagonista l’attore Raoul Bova che interpreta Riccardo Bramanti, ex coach della nazionale di atletica. Viene chiamato ad allenare una squadra di atleti paralimpici, con varie disabilità, per portarli agli Europei. La troupe aveva fatto le riprese nel capoluogo dorico lo scorso aprile, con immagini girate anche alle grotte del Passetto. Il Palaindoor, che rappresenta nella realtà il più grande centro sportivo al coperto per l’atletica, è diventato la sede della Nova Lux, che nel film è una importante società sportiva di atletica leggera. Nella puntata di mercoledì non viene menzionata mai la parola Ancona e non compaiono scritte che la identificano però chi conosce la città ha riconosciuto molti luoghi. Una panoramica è stata fatta anche sul colle Guasco, sede del Duomo, con vista porto. Ancona viene riportata però nella scheda tecnica della fiction. Comunque una vetrina positiva per la città. A produrre il film è stata la Lux Video che si è appoggiata in loco alla Guasco Srl, casa di produzione cinematografica, editoria ed eventi culturali tutta anconetana. Prossima puntata il 24 gennaio.

ma. ver.