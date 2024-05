De Cesaris salta lo spareggio

Una giornata di stop a De Cesaris dell’Atletico Centobuchi che oggi salterà la finalissima di Promozione contro i Portuali. Sempre in Promozione ammenda di euro 80 alla Vigor Castelfidardo. PRIMA CATEGORIA Squalifica per tre giornate a Papili (Chiaravalle). Due giornate a Ghetti (Castelleonese), D’Urzo e Moretti (Chiaravalle) e Morico (Staffolo). Una a Sbaffi (Labor). Ammenda di euro 500 alla Labor "’per aver la propria tifoseria acceso alcuni fumogeni sulla tribuna ad inizio gara. Per aver inoltre, durante tutta la gara, rivolto espressioni gravemente offensive ed intimidatorie nei confronti della terna arbitrale, e per aver proferito frasi irriguardose nei confronti degli Organi della Lega".