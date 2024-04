Debole Vigor Vastogirardi fa la guerra e vince

VIGOR

0

VASTOGIRARDI

2

VIGOR (4-3-3): Barzanti 5, Tomba 5,5, Marini 6, Magi Galluzzi 5,5 (28’st Alessandroni 5,5), Beu 6, Romizi 6 (17’st Broso 6), Gambini 6, Baldini 6 (40’st Pesaresi A. s.v.), Kerjota 6, Pesaresi D. 5,5, Balleello 5,5 (28’st Zammarchi 6).

All. Clementi

VASTOGIRARDI (4-3-3): Servalli 6,5, Anzalone 7 (37’st Tocco 6), Acunzo 6,5, Filì 7, Zuccherato 6,5 (33’st Panaro 6) (22’st Camara 6), Lisi 7,5, Antogiovanni 6,5, Cesaroni 6 (24’st De Martino 6), Ramos Lopez 6 (42’st Visani s.v.), Fontana 6, Iacullo 6., All. Marmorini

Arbitro: Mancini di Pistoia

Reti: 10’pt autogol Magi Galluzzi (Va), 36’st Lisi (Va)

Note: spett. 1100 circa ammoniti: Acunzo (Va), Romizi (V), Antogiovanni (Va), Kerjota (V), Fontana (Va), Iacullo (Va), Marini (V), Broso (V)

Non una bella Vigor, in uno dei match più importanti della stagione. Il Vastogirardi, al contrario, mostra il carattere che serve nelle situazioni drammatiche. Gioca, combatte, raddoppia su ogni pallone ed alla fine conquista 3 punti di vitale importanza.

La Vigor ci ha provato, ma la scarsa ispirazione in fase offensiva ed una difesa non impeccabile hanno compromesso la gara. Regge però il quinto posto, da difendere fino all’ultimo.

Nei primi minuti Pesaresi si divora due ghiotte occasioni da gol, prima ci mette una pezza Servalli poi il totem rossoblu non inquadra lo specchio della porta. Parte bene la Vigor, ma le chance in attacco non sono il preludio del vantaggio, anzi, al primo affondo il Vastogirardi trova il gol.

Rocambolesca la rete dei molisani: un innocuo cross di Zuccherato viene respinto dai pugni di Barzanti che centra in pieno la testa di Magi Galluzzi, la palla finisce in fondo al sacco tra l’incredulità generale.

Il Vastogirardi ha solo un risultato, la vittoria e la voglia di conquistare i 3 punti si trasforma in intensità e grinta sul rettangolo verde. La Vigor, da parte sua, forte di un tasso tecnico maggiore, reagisce, ma continua a sprecare troppo.

Nella ripresa il "Bianchelli" alza i decibel e la squadra si lascia trascinare alla ricerca del pareggio.

I primi minuti del secondo tempo sono quindi un vero e proprio assedio veros la metà del campo ospite, ma la palla non entra.

Gli ospiti giocano con il cronometro, perdono tempo, ma quando c’è da affondare colpiscono con ferocia. Sugli sviluppi di un’altra incertezza difensiva, Lisi trova lo spazio per far partire una conclusione potente e precisa che Barzanti non riesce ad intercettare. È il punto esclamativo su una sconfitta che la Vigor ha provato ad evitare con poca convinzione.

Nicolò Scocchera