Debutta contro Busto: Vero Volley Milano in Volley A1 Femminile per lo scudetto

Per ironia della sorte e per uno scherzo del destino degno di una trama di un film, domani, per la prima di campionato, la Vero Volley Milano incontrerà subito la UYBA di Busto Arsizio. Questo significa, nemmeno a farlo di proposito, che Paola Egonu si ritroverà dall’altra parte Julio Velasco, al primo anno da allenatore delle bustocche e tecnico che in queste settimane è stato più volte accostato alla Nazionale. L’opposto, reduce da una stagione al Vakifbank di Guidetti, con tanto di vittoria della Champions, è sicuramente la giocatrice più attesa di una società che ha grosse ambizioni.

Oltre l’ex di Conegliano, ci sono le solite, Orro, Folie e Sylla con l’aggiunta di giocatrici di qualità come Daalderop, Bajema e Cazaute. Il club della presidente Alessandra Marzari, del resto, vuole sognare in grande: le ultime due finali scudetto perse sono il punto da cui ripartire. Se è vero che in campo si scende in sei, è anche innegabile come la potenza fisica e le qualità individuali della giocatrice, nata nel 1998 a Cittadella, la rendano in grado di cambiare gli equilibri di una squadra e di un match.

Egonu riabbraccia Milano, città che in qualche modo l’ha formata e l’ha vista diventare la giocatrice che è oggi. La sua ascesa è infatti iniziata nel capoluogo lombardo nella stagione 2014 – 14 al Club Italia dove è rimasta fino al 2016 – 17 prima di passare a Novara.

Egonu che cerca serenità dopo un’estate turbolenta in chiave azzurra. Prima l’Europeo, tra l’altro in Italia, da riserva di Antropova e poi la scelta di non disputare il preolimpico con la Nazionale di Mazzanti. Tutto, però, serve nella vita e quando alla presentazione del club le hanno chiesto cosa abbia imparato, con grande maestria e senza scadere in facili polemiche, ha fatto un sospiro e si è limitata a dire "Ho imparato". La Vero Volley può essere il contesto giusto dove fare un ulteriore salto di qualità e dove magari cercare di vincere, non solo in campionato sfatando il tabù Conegliano (pure Scandicci promette battaglia) ma anche in Europa. In bacheca, il club ha Cev Cup e Challenge e manca proprio la Champions.