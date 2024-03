Defibrillatore donato alla polizia locale

Un defibrillatore semiautomatico in dono dal comitato della Croce Rossa Italiana di Fabriano alla polizia locale.

A donarlo la presidente del comitato Alessia Gentili nelle mani del sindaco Daniela Ghergo e del comandante della polizia Locale Cataldo Strippoli. Il defibrillatore entrerà a far parte dell’equipaggiamento della pattuglia in servizio sulle strade cittadine e consentirà di intervenire con tempestività nel caso di segnalazioni di arresti cardiaci. Ogni anno si verifica circa un arresto cardiocircolatorio ogni mille abitanti e purtroppo il fenomeno interessa anche i bambini. Di fondamentale importanza la capacità di utilizzare correttamente il defibrillatore, per tale ragione la formazione del maggior numero possibile di cittadini al suo corretto utilizzo è in sé un elemento capace di garantire un maggiore numero di vite salvate.

"Il defibrillatore semi-automatico esterno – dichiara la presidente Alessia Gentili - è un dono ricevuto dalla Croce Rossa di Fabriano dall’Epap (Ente di Previdenza e Assistenza), che a sua volta la Croce Rossa ha scelto di donare al Comune e alla popolazione. Questo perché la diffusione della conoscenza e la prevenzione sono le prime "medicine" per curare".