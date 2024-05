Dehors e insegne irregolari, fioccano multe

I poliziotti sorprendono un 20enne a spacciare a Porta Valle, lo arrestano ma poco dopo lo liberano perchè incensurato. Mercoledì alle 18, personale di polizia giudiziaria, al comando del dirigente vice questore Paolo Arena, ha concentrato i controlli in piazzale dei Partigiani, in prossimità della fermata dei bus. A un certo punto un giovane tunisino ha consegnato una banconota da 10 euro a un connazionale. I poliziotti si sono avvicinati con il cane Hermes che ha fiutato droga addosso al 20enne. Aveva un involucro in plastica nella tasca dei jeans: dentro 31 grammi di hashish. Ma non è tutto: all’interno del locale nelle cui pertinenze era stato trovato il tunisino, è stata trovata hashish avvolta in cellophane del peso di 1,7 grammi adagiata su una slot machine, verosimilmente abbandonata in fretta e furia da un potenziale assuntore per evitare di incappare nei controlli. Il 20enne è stato arrestato e accompagnato in ufficio. Avvisato il pm di turno, considerato che il giovane era incensurato, non state richieste misure cautelari ed è stata disposta la liberazione. I controlli sono poi proseguiti nei locali: tre quelli sanzionati (sui 5 setacciati) per 5.500 euro con irregolarità riguardo i dehors, le insegne e il manuale per le norme igienico sanitarie. Sono state identificate 100 persone di cui 15 positive ai controlli, fermati 30 veicoli. Un marocchino 40enne è stato trovato all’interno di un kebab: dormiva su un divano in uno stanzino interno e all’insaputa del dipendente. Sottoposto a perquisizione personale, il 40enne è stato trovato in possesso di hashish avvolto nel cellophane e nascosto nella tasca dei pantaloni della tuta.

Si trattava di 3,70 grammi di hashish. I poliziotti hanno proceduto alla contestazione amministrativa e alla segnalazione al prefetto per uso personale. I tre negozi sanzionati sono un kebab in via Granita dove sono state riscontrate irregolarità legate all’occupazione del suolo pubblico, all’insegna e all’omessa compilazione delle schede Haccp. In un bar del centro storico sono state riscontrate irregolarità per l’insegna, l’omessa compilazione schede Hacp e l’occupazione del suolo pubblico con i dehors. Infine in un bar fuori le mura non era stata adeguata l’insegna nonostante la pregressa diffida degli stessi poliziotti, e il manuale Haccp non era compilato correttamente. Sono scattate 9 sanzioni per 5,500 euro complessivi.