Deiezioni non raccolte, strade sporche e proteste

Sono tante a Falconara le segnalazioni da parte dei cittadini per le strade sporche. Colpa di padroni di cani "incivili" che non raccolgono le deiezioni dei propri animali. Il Comune è corso ai ripari, come meglio può, anche multando. "A Falconara su un totale di 11mila e 800 famiglie sono tremila e 881 i cani regolarmente registrati all’anagrafe canina da parte dei residenti e quindi nel territorio abbiamo una media di un cane ogni 3,7 nuclei familiari – dice l’assessore Valentina Barchiesi . Per vigilare sulla corretta conduzione dei cani abbiamo messo in atto grazie al comando della Polizia locale dei controlli mirati sul territorio soprattutto in borghese con cadenza settimanale. Hanno interessato tutte le zone compresa la spiaggia e nel 2023 sono stati elevati 26 verbali. La maggior parte hanno riguardato cani trovati senza guinzaglio e senza padrone. Questa tipologia di irregolarità prevede una sanzione di circa 100 euro. In 23 casi in particolare si trattava volutamente di proprietari che lasciano gli animali vagare per il territorio per fare i propri bisogni senza accompagnarli e pensando così di eludere i controlli. Grazie al microchip invece si riesce a risalire al proprietario che viene multato". Tra le azioni messe in atto, nell’ultimo anno sono stati implementati i cestini per la raccolta delle deiezioni, ne sono stati aggiunti un centinaio anche lungo il litorale in corrispondenza dei sottopassi: "In totale ci sono più di 550 cestini in tutto il territorio, circa uno ogni 48 abitanti. Non è quindi un problema di cestini ma di educazione. Nel 2019 avevamo organizzato anche un corso per la conduzione dei cani con un addestratore che avevano riproposto anche nel 2020, poi annullato per il Covid ma è nostra intenzione riprogrammarlo così da responsabilizzare i proprietari".