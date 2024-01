Detenuto picchia guardia penitenziaria

Nel carcere anconetano di Montacuto si è verificata un’aggressione da parte di un detenuto ai danni di un agente della polizia penitenziaria. A riferire del "grave episodio di violenza" è Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. "Stamattina, verso le 10, - scrive in una nota il sindacalista - un detenuto di origine straniera ha tentato di entrare in un’altra Sezione detentiva posizionata sullo stesso piano del carcere di Montacuto. È stato immediatamente bloccato ed invitato ad uscire. Ma questi, visibilmente agitato e non tollerando il richiamo da parte del personale di Polizia Penitenziaria, ha dato in escandescenza colpendo al volto un agente del piano con un pugno e con una stampella il ginocchio del malcapitato". Il poliziotto, sanguinante e con naso e un ginocchio gonfio, riferisce ancora Capece, è stato condotto al pronto soccorso cittadino per le cure del caso.