Detersivo e schiuma nella fontana Gli autori incastrati dai filmati

I colpevoli avrebbero le ore contate. Le indagini sono in corso ma pare proprio che coloro che hanno gettato quello che sembra essere detersivo nella fontana di piazza dei Galli avranno presto dei nomi. Loreto infatti domenica mattina si è svegliata vittima di un atto vandalico avvenuto in pieno centro storico. "Il Comune è coperto da una fitta rete di telecamere di sorveglianza, perciò confidiamo di riuscire ad identificarli – ha detto il sindaco Moreno Pieroni -. Oltre alla naturale indignazione di fronte a questi atti incivili, come sindaco di questa città esprimo anche un forte sentimento di delusione e di tristezza nel constatare che certi ragazzi non sappiano rispettare i luoghi in cui vivono e che per divertirsi sentano il bisogno di fare scempio di ciò che hanno attorno. Chiedo agli autori di questo gesto di assumersi le proprie responsabilità, augurandomi che abbiano una coscienza e che questo resti un fatto isolato". Sui social si è innescato un dibattito che da una parte colpevolizza e dall’altra in qualche modo tutela gli autori del gesto, si presume ragazzini protagonisti di una bravata ai danni del patrimonio pubblico. "Qualcuno ha pensato bene di fare questo "regalo" alla nostra città, riempiendo di schiuma la fontana di piazza dei Galli, monumento che, oltre alla sua importanza artistica, è anche il biglietto da visita di Loreto per chi entra da Porta Romana. La fontana comunque è stata prontamente ripulita. Le indagini sono in corso da parte della nostra Polizia locale per individuare i responsabili di questo atto ignobile".