Di Francisca ai fornelli, stoccata da Celebrity

"Vincere Masterchef? Non scherziamo, dai... a ognuno il suo … ho ancora tantissimo da imparare, a casa mi accontento di cucinare un po di tutto, anche cose marchigiane, perché no, per marito e figli ma una cosa è certa, mia mamma è molto più brava di me. E poi i vincesgrassi di casa hanno un altro sapore!". Elisa Di Francisca ha ‘perso’ (perso che parola grossa ...) la gara di cucina nella puntata settimanale di Celebrity Chef opposta, si fa per dire, alla pallavolista Francesca Piccinini. "Ci siamo divertite, una bella opportunità, ho conosciuto Alessandro Borghese nel suo ristorante, un perfetto padrone di casa". A costo di essere banali, quanto mancano le gare, le avversarie, l’adrenalina della gara, in fondo non sono passati tanti anni. "Ogni cosa a suo tempo, gli anni della scherma sono stati unici, per me irripetibili, adesso gran parte del tempo sono tutti dedicati alla famiglia e al lavoro. La mia giornata è la giornata classica di una mamma, sveglia la mattina presto, i bambini da portare a scuola, poi gli impegni con le Fiamme Oro, a casa per il pranzo e di nuovo in palestra con i ragazzi, Ettore fa scherma, ma senza pressioni particolari, importante che si diverta, lo stesso dicasi per Brando (4 anni a maggio ndr) per il momento solo motricità, poi vedremo". Jesi, dove vivono genitori e fratello, rimane il porto sicuro dove approdare ogni volta che se ne presenta l’occasione. A breve, anche se i tempi sembrano non ancora maturi, diciamo così, è in programma l’inaugurazione del nuovissimo Palascherma: lei ci sarà? "Certamente! A Jesi comunque verrò anche prima, sicuramente a fine mese cominceremo a girare (notizia in anteprima ndr) una docu-serie che comprende diverse località delle Marche: è già in programma la puntata in una azienda vinicola di Montecatotto, un’altra alla casa di Leopardi a Recanati ... saranno in tutto un decina di puntate la cosa curiosa è che visiteremo questi luoghi pedalando in bicicletta. Se mi sto allenando a Roma? Troppo pericoloso, qui come minimo t’arrotano! (ride)". Da jesina e da addetta ai lavori come ha preso la notizia dell’addio al trio Cerioni, Trillini, Coltorti da parte dei vertici della scherma? "Dispiace che di colpo Jesi abbia perso i suoi rappresentanti ma sono sicura che sia solo questione di tempo, sono i migliori, non solo in Italia, torneranno, in qualche modo torneranno".

Gianni Angelucci