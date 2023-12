Dietrofront del sindaco sul quadro elettrico in centro

A qualche giorno dalla denuncia dei residenti e dall’interrogazione in Consiglio del consigliere civico Stefano Simoncini, il Comune di Osimo ha fatto dietrofront e il quadro elettrico al centro della polemica con gli interruttori di accensione è stato tolto dalla parete alla base della torre del palazzo comunale dove ci sono i reperti archeologici e tante altre bellezze storiche cittadine da ammirare. Un muro in pieno centro storico che ha vincoli di tutela e che invece sembrava fino a poco tempo fa un muro da cantiere. E’ stato spostato sulla muratura della nuova ala ottocentesca del municipio. Un dietrofront del sindaco che è arrivato quasi subito. Simoncini però ribadisce: "Questo è il rispetto per i reperti di epoca romana nella nostra città ormai vocata alle festicciole, ai mille concertini, alle discoteche fatte dalle finestre del palazzo comunale e non al rispetto della sua millenaria storia. Tra le varie cose vorrei sapere quali iniziative intende adottare l’amministrazione al fine di riparare il danno subito e restaurare gli elementi deturpati". C’è da valutare infatti se il materiale lapideo con vincoli sia stato danneggiato o meno.