Direttore sportivo, il filo diretto con Tiong. Una o due settimane, c’è Mignemi in pole

Alla ricerca del professionista giusto che raccolga il testimone lasciato pro tempore all’ad Roberta Nocelli con le dimissioni di Francesco Micciola. L’Ancona cerca un direttore sportivo e, al di là dei nomi che circolano e delle autocandidature che è normale arrivino in una società come quella dorica, la decisione sarà presa il prima possibile. Una settimana, forse due, il tempo per fare valutazioni tra Ancona e Hong Kong e per trovare il candidato ideale. Sempre che la società non lo abbia già individuato e che stia lavorando sotto traccia. L’identikit è chiaro e lo ha fornito lo stesso amministratore delegato Roberta Nocelli nella nota diramata sabato scorso. "Già dalla prossima settimana inizierò a confrontarmi per la scelta del direttore sportivo – ha scritto l’ad –, che ovviamente sarà deciso insieme al presidente. Il profilo che cerchiamo per la crescita del club dovrà avere determinate caratteristiche: una di queste è la visione globale dal nostro vivaio. Il nuovo direttore sportivo dovrà essere una persona motivata, di fiducia. Che non abbia conti aperti con nessuno, un direttore senza vincoli". Libero di fare scelte, di non subire pressioni, di poter godere della piena fiducia di presidente e amministratore delegato, come di tutto il consiglio di amministrazione, capace di fare valutazioni tenendo nella massima considerazione il settore giovanile biancorosso. Ecco, dunque, l’identikit del futuro diesse, che per esempio potrebbe corrispondere al profilo di Davide Mignemi, attuale direttore del Gubbio, ma che il presidente Notari dopo tre anni vorrebbe trattenere in Umbria. Mignemi ha trascorso qualche giorno di vacanza nella sua Sicilia – proprio come Boscaglia – e resta un nome che potrebbe fare al caso dell’Ancona. Meno, invece, quello di Armando Ortoli, ex Spal e già in ballottaggio con Micciola ai tempi di Matelica. Da escludere anche il nome di Massimo Taibi, accostato all’Ancona negli ultimi mesi, ma approdato alla Pistoiese, così pure come altri nomi spuntati poi negli ultimi giorni. La sensazione, insomma, è che il nome per il nuovo direttore sportivo possa essere sì scritto sul taccuino dell’amministratore delegato Roberta Nocelli, ma non ancora trapelato. I prossimi giorni dovrebbero essere quelli decisivi. gi. po.