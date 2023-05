Distrae beni dalla società Arrestato l’amministratore

Mentre era amministratore di una società aveva distratto alcuni beni di ingente valore, per diverse migliaia di euro: sessantenne arceviese finisce in arresto e adesso dovrà scontare, ai domiciliari, una pena di oltre tre anni.

I carabinieri della stazione di Arcevia hanno dato seguito a un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Ancona. In particolare nei giorni scorsi la pattuglia dei carabinieri si è recata a casa del sessantenne del posto informandolo dell’ordine di carcerazione e che dovrà scontare una pena di reclusione ai domiciliari per oltre tre anni. Il sessantenne arceviese, secondo quanto accertato con sentenza passata in giudicato, ha distratto dal patrimonio della società, quando ne era amministratore, beni di ingente valore, omettendo inoltre di tenere qualunque documentazione contabile.

Dopo le indagini a cui è seguito un iter processuale piuttosto lungo, il sessantenne arceviese è stato ritenuto responsabile dei reati contestati e condannato. Il provvedimento degli arresti domiciliari è stato così notificato dai carabinieri di Arcevia. I controlli da parte dei militari continueranno incessanti sul territorio così da provenire ogni tipo di reati.