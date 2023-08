Distribuiti nelle spiagge oltre 25mila posacenere

Sono in distribuzione in questi giorni da parte di AnconAmbiente SpA 25mila posaceneri nelle spiagge di Palombina, Torrette, Passetto, Mezzavalle e Portonovo. Il gadget, totalmente gratuito, potrà essere ritirato, a partire dal fine settimana, da tutti i bagnanti negli stabilimenti e, per coloro che frequentano le spiagge libere, in tutte le torrette di avvistamento dei bagnini di salvataggio. Il posacenere è di carta e può essere utilizzato per decine di sigarette. Una volta terminato il suo ciclo di utilizzo può essere inserito nel contenitore della carta dopo aver conferito il contenuto nella frazione indifferenziata. "E’ un’inziativa alla quale il Comune aderisce con molta convinzione – commenta l’assessore Stefano Tombolini ai rapporti con Anconambiente – poiché coniuga l’attenzione al decoro con un invito concreto al senso di responsabilità, rivolto ai singoli cittadini. Quando ci troviamo nelle nostre bellissime spiagge appare ancora più evidente la necessità e l’urgenza di tutelare l’ambiente, a partire dai piccoli gesti, che però, se condivisi da tutti come buone abitudini e buone pratiche, possono fare la differenza".

"Premesso che il fumo nuoce alla salute – ha dichiarato il presidente di AnconAmbiente Antonio Gitto – fumare in spiaggia, laddove è possibile, deve essere fatto in maniera corretta e in tal senso va questa iniziativa. Sono ancora troppi i rifiuti che si trovano sulle spiagge italiane e i mozziconi di sigaretta, dati alla mano, si inseriscono nella top ten di quelli che abitualmente si raccolgono. Ogni cicca ha bisogno di almeno 10 anni per degradarsi".