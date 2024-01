Domani in biblioteca il terzo appuntamento di "Lettori si cresce" per bambini da 2 a 6 anni Domani si svolgerà presso la Biblioteca Comunale di Trecastelli il terzo appuntamento di "Lettori si cresce", progetto ideato dall'Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone per bambini dai 2 ai 6 anni e loro famiglie.