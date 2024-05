Domenica il vicepremier ad Ancona e a Numana

Farà tappa domenica ad Ancona e a Numana il vicepremier e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, nonché segretario nazionale di Forza Italia, onorevole Antonio Tajani, capolista in tutti i collegi elettorali per le Europee (a eccezione delle isole), in visita nelle Marche proprio per la campagna elettorale. "Siamo orgogliosi di averlo nelle Marche ed in particolare nella provincia di Ancona e lo vogliamo accogliere con calore e partecipazione, per rinnovare la nostra stima nei suoi confronti, visto anche il delicato e proficuo lavoro che sta svolgendo su più fronti. Le prossime elezioni europee sono molto importanti per l’Italia ed il ruolo che il nostro Paese può rivestire in Europa e sullo scenario internazionale", dicono da FI. Prima sarà nel capoluogo dorico dove è atteso attorno alle 18.30 al ristorante L’ascensore in via IV novembre al Passetto e poi alle 19.30 allo stabilimento Taunus a Numana anche a sostegno della candidatura a sindaco di Gianluigi Tombolini, coordinatore provinciale di FI. Una giornata tour de force per l’onorevole che sarà anche ad Ascoli Piceno, Civitanova Marche e Fano. "L’appuntamento nelle Marche sarà l’occasione per presentare ai cittadini i candidati di FI, il programma elettorale e la visione di Europa che il nostro partito e i nostri rappresentanti vorranno realizzare una volta eletti", dice il segretario regionale e deputato azzurro Francesco Battistoni.