Domenica la 46esima edizione della Macerata-Loreto. Per l’occasione è stato realizzato il "biscotto del pellegrino" che sarà distribuito ai partecipanti

Una sorpresa attende i pellegrini che parteciperanno al 46esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto. L’arrivo dei fedeli nella città mariana sarà salutato, la mattina di domenica, dalla distribuzione del "Biscotto del pellegrino", un dolce creato da importanti realtà del territorio grazie all’iniziativa della Fondazione Opere Laiche lauretane. Il biscotto nasce dalla volontà della Fondazione di celebrare l’arrivo dell’Anno Giubilare 2025, con la collaborazione della Delegazione Pontificia di Loreto e frutto del lavoro e del contributo di importanti realtà del territorio, dalla ricetta ideata dall’istituto alberghiero "Einstein-Nebbia" alla produzione affidata alla Cooperativa sociale Frolla, pasticceria osimana nata nel 2019 che impiega giovani lavoratori con disabilità. "Donare il biscotto ai pellegrini del Macerata-Loreto rappresenta un importante successo per la Fondazione e per tutti coloro che hanno partecipato alla sua produzione – afferma il presidente della Fondazione Federico Guazzaroni -. Il prossimo obiettivo sarà la commercializzazione per la comunità, attraverso la Farmacia Santa Casa e tutti gli esercizi commerciali che faranno richiesta. In futuro il biscotto sarà prodotto con una filiera chiusa di ingredienti, come farina, olio e grano, forniti dalla Fondazione".