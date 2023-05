Dopo il sì a Silvetti Battino perde pezzi "Rinuncio al Consiglio" "Una scelta ideologica"

Marco Battino, candidato a sindaco per il movimento ‘Ripartiamo dai giovani’, firma l’apparentamento con Daniele Silvetti e il centrodestra e deve incassare la prima rinuncia. Adriano Massacesi, il più votato della sua lista e destinato, in caso di vittoria al ballottaggio del centrodestra, a entrare in consiglio comunale, ha ufficialmente dichiarato di non voler accettare quella carica. Lo ha fatto rivolgendosi ai suoi elettori con un post pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook. È bene precisare che Massacesi, giovane medico specializzando in geriatria all’Inrca, non ha annunciato la sua uscita dal gruppo nato praticamente due mesi fa dal nulla e capace di racimolare il 2,18% (pari a 948 voti): "Cari elettori anconetani che avete creduto in me e in Ripartiamo dai Giovani, vi ringrazio di cuore per i 74 voti di fiducia – ha detto Massacesi attraverso i social – Vi scrivo in merito alla decisione di apparentamento del gruppo a sostegno di Silvetti Sindaco. Pubblicamente dichiaro di rinunciare a qualsiasi carica in consiglio comunale che potrebbe essermi assegnato in caso di vittoria in merito al risultato da me ottenuto (il più votato della lista di Battino sindaco, ndr). Rimane per me importante lasciare voi liberi di scegliere la coalizione che più vi rappresenta come vi ho espresso personalmente nelle piazze cittadine. Rimarrò parte del gruppo Ripartiamo dai Giovani, per ogni iniziativa o progetto che punti a migliorare la città, portando avanti i principi e gli ideali del gruppo solo se in accordo con i miei. Nel nome della democrazia che difendo ogni giorno della mia vita, vi auguro buon voto". Della decisione di Massacesi ha preso atto Marco Battino, il leader e futuro assessore all’università e politiche giovanili (sempre in caso di vittoria di Silvetti al ballottaggio): "Adriano lascia il suo incarico per sua ideologia personale e noi, che siamo molto democratici, lo abbiamo ovviamente accontentato. Lui resta dentro il gruppo. Vorrei precisare – spiega Battino – che lui ha avallato la nostra strategia di andare dai due candidati e porre le nostre condizioni, ha partecipato a tutte le riunioni, dunque non c’è alcun caso dietro la sua decisione".