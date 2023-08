Doppio incidente a Senigallia: ubriachi alla guida, scatta la denuncia

Due ubriachi alla guida causano altrettanti incidenti, per entrambi scatta la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente di guida. Il primo si è verificato giovedì pomeriggio all’altezza della rotatoria del casello autostradale: una Lancia Ypsilon condotta da un 48enne di Montemarciano si è scontrata con una bicicletta su cui viaggiava un 56enne di Senigallia. I carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi hanno sottoposto il conducente dell’auto ad alcoltest, è risultato con un tasso alcolemico di 2,16 grlt.

Un altro intervento è stato effettuato dai militari a Montemarciano dove alcuni automobilisti hanno segnalato una Mitsubishi che circolava con andatura irregolare sul lungomare di Marina di Montemarciano: il conducente è stato rintracciato dai carabinieri a poca distanza in un locale del lungomare di Montemarciano che è stato sottoposto all’alcooltest ed è risultato con un tasso di 1,91 grlt. Una vera e propria task force quella messa in piedi dai carabinieri per cercare di arginare l’abuso di alcool e gli ubriachi alla guida. Solo nell’ultimo mese sono state sei le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza a seguito di automobilisti trovati alla guida con un tasso alcolemico superiore a quello consentito.