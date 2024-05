Droga e alcol in auto. Una strage di patenti

Ancora giovani trovati alla guida con la droga: strage di patenti. E’ il frutto dei controlli del fine settimana, in orari serali e notturni, da parte dei carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia di Fabriano insieme all’unità cinofila di Pesaro. Monitorati i luoghi di maggiore aggregazione giovanile a Fabriano e a Sassoferrato. Sono stati controllati 50 giovani complessivamente. Contemporaneamente, i militari delle stazioni di Genga e Sassoferrato hanno svolto i consueti controlli lungo le principali strade cittadine. Il nucleo Radiomobile insieme all’unità cinofila hanno fermato e controllato un’auto con 3 giovani 20enni, provenienti dall’Umbria, un ragazzo e due ragazze, ai giardini Regina Margherita a Fabriano. L’auto è stata sottoposta a perquisizione, nel portabagagli era nascosto un grammo di hashish. Tutti e tre hanno dichiarato che la droga era di tutti loro, quindi sono scattate 3 segnalazioni alla prefettura come assuntori e ritirate a tutti le patenti. A Genga bassa è stata fermata un’auto con a bordo due ventenni. I militari hanno notato il nervosismo del passeggero: di qui la perquisizione personale. Nella tasca del pantalone oltre un grammo di hashish. Il 20enne è stato segnalato come assuntore.