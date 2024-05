Droga e violenza, c’è il foglio di via: è il 65esimo

Trovato con la droga in via De Gasperi, foglio di via obbligatorio per un tunisino di 30 anni. È stato firmato dal questore Cesare Capocasa (nella foto) dopo i fatti avvenuti il 21 maggio scorso quando la polizia ha controllato gli occupanti di una vettura sospetta. Il tunisino aveva provato a disfarsi di sei palline di cocaina, prima provando ad ingerirle e poi sputandole via. Nella vettura c’era un altro quantitativo di droga nascosta tra un sedile e l’altro. Per un anno non potrà tornare ad Ancona. Il provvedimento è immediato. È stato appurato dai poliziotti che l’uomo non aveva alcun interesse stabile nel capoluogo dorico e che la sua presenza era strumentale all’acquisto e alla rivendita di sostanze stupefacenti. Residente nelle Marche il tunisino aveva spintonato i poliziotti, cercando di sfuggire al controllo e per tale motivo era stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale oltre che per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Oltre al foglio di via è stato avvertito che nel caso in cui la misura sia violata sarà denunciato all’autorità giudiziaria. Una violazione che comporterà la reclusione da sei a diciotto mesi e la multa fino a 10mila euro.

Quello emesso è il 65esimo foglio di via da inizio anno a fronte dei 31 dello stesso periodo dell’anno scorso. "E’ sempre costante l’impegno quotidiano della polizia di Stato – commenta il questore Cesare Capocasa – volto a reprimere le condotte criminali, ma soprattutto a cercare di prevenire la commissione di delitti, per rendere sempre più vivibile e sicura la nostra provincia".