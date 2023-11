Due aule anche al Palazzo Viola. Accordo per sale, foresteria e mensa

Oltre all’impegno per la risoluzione dei problemi universitari su trasporto e alloggi, il 23enne assessore Marco Battino ha anche anticipato l’arrivo di due aule studio dotate di Pc "che verranno create a Palazzo Viola, a due passi dall’Università di Torrette — dice — per tutti gli universitari delle vicine facoltà che vorranno studiarci". Le aule saranno allestite "al primo piano del centro giovanile — aggiunge — Nei prossimi giorni inviterò tutti i rappresentanti studenteschi della Giunta a fare un sopralluogo nel palazzo. Il piano è in via di definizione, con gli studenti dovremo poi valutare gli orari di apertura".

L’assessore ha confermato anche l’arrivo dell’University Card dal 2024. Un tema, questo, già richiesto dall’associazione Gulliver alla passata Amministrazione Mancinelli. "È previsto un incontro nei prossimi giorni con il consiglio studentesco — conferma Battino — per osservare gli sviluppi nella progettazione della carta e capire quali aggiustamenti fare. L’avevo promessa a luglio, in occasione della presentazione della partnership con Univpm ‘Ancona città universitaria’, e fra poco sarà realtà".

E sempre all’interno di ‘Ancona città universitaria’, la Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi un ulteriore atto che integra maggiormente la città, l’Ateneo, gli studenti e l’Erdis. È arrivato infatti il via libera alla convenzione per la fruizione dei servizi accessori dell’Ente marchigiano per il diritto allo studio. Al Comune sarà concesso l’uso, dietro pagamento di tariffe convenzionate, di sale e spazi per la realizzazione di iniziative di interesse pubblico, così come dei servizi di alloggio presso la foresteria per brevi soggiorni, in caso di eventi di rilievo che interessino gli ospiti provenienti da fuori Ancona. I dipendenti del Comune, inoltre, potranno utilizzare, sempre pagando tariffe convenzionate, il servizio di ristorazione erogato dalle tre mense delle vie Matteotti, Petrarca e Tenna. "Un atto — chiude Battino — che ci permetterà di realizzare una serie di iniziative negli spazi direttamente vissuti dagli studenti. E agevola l’incontro tra Comune, Università, studenti e i dipendenticittadini di Ancona".