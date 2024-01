Due giornate a Belkaid. Mazzata per la Jesina

La Jesina dovrà fare a meno per due giornate di Belkaid e una di Luca Giovannini e Nazzarelli. La Civitanovese invece non avrà Testa per due giornate e di Buonavoglia e Spagna per una. Sempre in Eccellenza due turni di stop per Sindic (Montefano). Uno per Canavessio (Chiesanuova) e Postacchini (Montefano). Per gli allenatori squalificato fino al 9 gennaio Mariani (Montefano). E sempre in riferimento al derby Jesina-Civitanovese ammenda di euro 250 alla Jesina, di 200 alla Civitanovese e di euro 100 al Montefano.

PROMOZIONE. Squalificato per quattro giornate Finori (Porto S.Elpidio). Due turni a Piccioni e Pietrucci (Monticelli). Una a Rinaldi (Osimo Stazione), Sampaolesi Y. (Castelfrettese), Gregorini (Moie Vallesina), Vitali (S.Orso), Pistola (Vismara), Rossetti (Marina), Facciaroni (Rapagnano) e Frascerra (Sangiorgese M.)e Bonci e Righi (Villa S.Martino). Omologato il risultato conseguito sul campo di Fabriano Cerreto-Portuali 1-0. PRIMA CATEGORIA. Una giornata a Bartoloni (Falconarese), Candidi (Filottranese), Carboni (Montemarciano), Impiglia (Senigallia), Piersanti (Staffolo), Gasparini (Filottranese), Mandolini (Passatempese), Frulla e Serrani (Senigallia). Ammenda di euro 100 alla Labor.