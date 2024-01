Due portalettere per recapito pacchi

Data scadenza: 12/01/24. Numero Candidati: 2. Qualifica: postino portalettere. Codice offerta 280449/8. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 071/2137532. Descrizione rapporto lavoro: lavoro dipendente. Azienda operante nel settore del recapito pacchi/raccomandate ricerca per la sede di Ancona 2 addetti/e al recapito posta/pacchi con esperienza nel ruolo. Il servizio sarà effettuato con auto aziendale. Titolo di studio: diploma di scuola secondaria. Requisiti richiesti: conoscenze informatiche di base per utilizzo/affido palmare, patente b, disponibilità a trasferte in ambito provinciale. Preferibile età compresa tra 18 e 60 anni e domicilio nel comune di Ancona. Tipologia contrattuale: tempo determinato trasformabile, rinnovabile. Orario di lavoro: part-time (30 ore settimanali - 5 ore al giorno dal lunedi’ al sabato). Per candidarsi inviare il curriculum a m.pazzarelli@ponyservice.it