Due ragazzi sorpresicon l’hashish al parco

La polizia ha sorpreso due ragazzi in via Sacripanti con cinque grammi di stupefacenti. I due, entrambi italiani di circa 22 anni, alla vista degli agenti si alzavano, incamminandosi in direzione opposta a quella degli operatori. Uno dei due, si presentava alla vista degli operanti con occhi lucidi e rossi, ed emanava un forte odore, tipico delle sostanze stupefacenti. Scatta la denuncia.