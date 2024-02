Duranti torna in libreria. Lo scrittore jesino firma il nuovo romanzo

"La fermata al caffè centrale": è in libreria il romanzo dello scrittore jesino Franco Duranti con un forte legame al territorio marchigiano. "Un romanzo di formazione – spiega lui stesso - rivolto sia a un pubblico adulto che giovanile".

Le vicende narrate nel libro edito da Affinità Elettive, si svolgono nel 1960 e sono concentrate negli ultimi due mesi prima del Natale.

"In un rigido pomeriggio di novembre – racconta ancora l’autore - il giovane Fausto è catapultato senza il suo volere in un piccolo paese marchigiano in collina ma a due passi dal mare (Montemarciano): lì vivono i suoi parenti che si occuperanno di lui. Qui farà nuove amicizie e nuove esperienze che, in parte, lo aiuteranno a superare il difficile momento che sta vivendo. La mamma di Fausto ha gravi problemi di salute e il suo ricovero improvviso crea uno scollamento all’interno della sua famiglia. Per questo, è costretto a lasciare la sua casa di città (Jesi), la sua scuola e gli amici. Ad attenderlo in paese, alla fermata del bus, c’è la bella zia Flora (nubile) che vive con la nonna di Fausto. È lei che si prenderà cura del nipote. Anche Dolce è lì ad attenderlo: ha saputo dal maestro Ruspanti che il nuovo arrivato sarebbe entrato nella sua classe. Tra i due ragazzini si instaura subito un rapporto di empatia. Insieme vivranno nuove esperienze ed emozioni forti che provocheranno in loro interrogativi e turbamenti interiori". Duranti è nato e vive a Jesi. Ha lavorato nel mondo della grafica e in quello della fotografia industriale ed ha all’attivo diverse pubblicazioni.

Sa.fe.