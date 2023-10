E dicevano che la città è morta

E’ vero che la Notte Bianca non fa testo perchè per una città è la regina di tutti gli eventi che richiamano massa. Ma se pensiamo a quante volte siamo stati costretti a sentir dire che questa è una città morta, spenta, buia, triste, che offre poco, non dà alternative ai giovani, che i ragazzi scappano a Civitanova, che gli universitari si disperano perchè in mezzo alla settimana non c’è niente da fare. Poi d’incanto ti arrivano la festa del mare, la notte bianca, i fine settimana con i mercatini e gli stand, le band che si esibiscono in piazza del Papa, i locali che approfittando dell’estate infinita accolgono col sorriso. Dai Ancona, smentisci tutti.