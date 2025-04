E’ in casa e vede fuggire i ladri con il bottino

Della loro presenza se ne è accorta soltanto quando se ne stavano andando, con il bottino tra le braccia. Ha avuto paura, ha urlato, ma era ormai troppo tardi per fermarli. Li ha intravisti, non c’è stato un vero faccia a faccia. Quei malviventi hanno violato l’intimità della sua abitazione e sono riusciti a portarle via migliaia di euro in monili e contanti. La signora, anziana, si trovava al piano di sopra in quel momento, sempre all’interno della sua abitazione all’Abbadia.

Era pieno pomeriggio, martedì. Impavidi, hanno scardinato la porta finestra della casa e si sono introdotti all’interno. "Ovviamente abbiamo chiamato i carabinieri e stanno facendo le indagini, ma avvisate i vostri cari di fare attenzione alle chiamate al telefono che possono essere usate per capire se l’anziano è solo in casa", scrive una parente sui social per cercare di diramare quanto più possibile l’appello. Pare infatti che poco prima l’anziana avesse ricevuto una strana telefonata. Potrebbero essere visionati i filmati delle telecamere in entrata e in uscita in quel tratto, per capire, almeno, se i ladri, che pare fossero in tre, su quale mezzo siano saltati. Nell’ultimo periodo sono stati denunciati alcuni furti in appartamento in diverse zone residenziali di Osimo, colpi da toccata e fuga che spesso hanno provocato più danni che bottino. Anche per questo il personale del Commissariato di Polizia di Osimo, supportato dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, ha messo in campo una massiccia attività di prevenzione, già partita la scorsa settimana, come disposto dal Questore di Ancona, con servizi straordinari di controllo del territorio ad Osimo finalizzati soprattutto alla prevenzione ed al contrasto delle truffe e dei furti e il fenomeno della criminalità e della devianza giovanile.

Il tema della sicurezza, molto sentito a Osimo, è stato sviscerato a più riprese dai rappresentanti dei comitati dei quartieri che si sono recati in Comune dalla commissaria e sarà una delle questioni che il nuovo sindaco dovrà affrontare per prime. La presenza di pattuglie, dopo Pasqua, sarà intensificata lungo le principali arterie anche durante i prossimi ponti del 25 aprile e del primo maggio.

Silvia Santini