E’ morta la maestra Francucci: "Sempre gentile e sorridente"

Una maestra buona, sorridente, gentile, ma anche severa, se necessario, insomma la maestra perfetta, quella che alla scuola primaria ti dà le basi per crescere. Franca Francucci, docente alle scuole Maggini negli anni Ottanta e Novanta, era così. Insegnava matematica, oltre al resto, ed è grazie a lei se i suoi allievi ricordano ancora le tabelline, a distanza di trentacinque anni. Erano scuole popolari, le Maggini, scuole di periferia, frequentate da figlie e figli di famiglie spesso disagiate. Non era facile mantenere la disciplina e l’attenzione, riuscendo allo stesso tempo a insegnare una materia difficile come la matematica. La maestra Franca ci riusciva, inventandosi dei giochi e premiando chi rispondeva in maniera corretta con una macchinina o altri piccoli giochi, che teneva in una bolla di vetro, sopra la cattedra. Era una fata, la maestra Franca, insegnava la magia dei numeri. Non bastava fare bene i calcoli, però, per soddisfare questa donna esigente e dedita al proprio delicato mestiere: bisognava anche disegnare, tra un esercizio e l’altro, le "cornicette", che erano colorate cornici, fatte di quadrati, triangoli, stelle. Non c’erano i voti, all’epoca, ma Bravo, Bravissimo, Super Bravissimo e poi tante sottolineature, da contare tutte. I suoi occhi ridenti e il suo sorriso erano la ciliegina sulla torta. In pensione dal 1995, la maestra Franca è morta mercoledì scorso. Sabato, alle ore 10.30, nella parrocchia delle Grazie, si svolgerà la cerimonia funebre per salutarla.

Valerio Cuccaroni