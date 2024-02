E’ scontro per i bagni al porto

Campanile: "I nuovi bagni al Porto non utilizzabili perché senza allaccio alla rete fognaria". Un attacco a cui si aggiunge quello che riguarda sempre i bagni pubblici, nello specifico il il bagno dell Parco della Pace: "È chiuso da parecchi anni perché non si hanno a disposizione i 50mila euro necessari al ripristino. Il resto c’è tutto" spiega Campanile. La risposta dell’assessore al porto e all’ambiente Elena Campagnolo non si è fatta attendere: "Forse al consigliere Gennaro Campanile farebbe piacere che io stessi zitta, come mi ha ‘ordinato’ di fare durante il consiglio comunale del 29 dicembre scorso, gli farebbe piacere perché così potrebbe dire tutto quello che vuole, ma purtroppo per lui, non è così. Io non solo parlo, a differenza sua agisco. E agisco perché l’Amministrazione Olivetti è in grado di programmare gli interventi e di portarli a termine – ha spiegato -. Il bagno al momento non solo non può essere utilizzato da nessuno, perchè non è terminato e quindi non agibile. Riguardo ai bagni della Pace, come abbiamo già fatto presente in consiglio comunale, ma forse il consigliere quel giorno era assente o distratto, saranno pronti per questa estate, ma necessitano di un intervento di restyling perché quello che lui chiama ‘fiore all’occhiello’, per noi è un cumulo di macerie e quindi l’intervento prevede un recupero completo dei servizi igienici".