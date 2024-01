E’ una Sabini che incanta. Si giocherà anche la Coppa

Un cammino da applausi per Castelferretti che - dopo la sconfitta nella prima giornata casalinga contro Ferrara in quattro parziali - centra dieci vittorie consecutive laureandosi campione d’inverno addirittura con una giornata di anticipo, grazie anche alla sconfitta casalinga di Osimo al quinto set contro Forlì. Primo posto per la Sabini al giro di boa nel girone E della B maschile che non accadeva per la formazione castelfrettese in quarta serie nazionale dalla B2 2005-2006. Castelferretti, con il primo posto, guadagna anche la possibilità di giocarsi la Coppa Italia di B (solo le prime in classifica al termine del girone di andata di ciascuno dei nove gironi accedono alla competizione). Nella prima fase la formazione di Fabbietti se la vedrà contro le prime dei gironi D ed F (gli altri due gruppi vedranno sfidarsi le prime in classifica dei girone A-B-C e le capoliste dei raggruppamenti G-H-I). Formula con gare di sola andata nel periodo di sosta del campionato tra il 27 gennaio e il 3 febbraio, una partita in casa e una in trasferta per ciascuna squadra e qualificazione alla final four che si terrà tra il 27 e il 30 marzo e che sarà certa per la prima classificata, mentre la seconda in base alle pari-piazzamento degli altri due triangolari. Una qualificazione storica.