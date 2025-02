Eccellenza, i Portuali col Matelica. L’Osimana ospita il Fabriano Cerreto

E’ il giorno del derby al Diana dove si affrontano Osimana e Fabriano Cerreto (a porte chiuse). Un’Osimana alla ricerca del terzo risultato utile consecutivo, che in settimana ha salutato definitivamente Minnozzi, ma che venerdì ha visto l’ingaggio del difensore Lorenzo Pigini, classe 1998, proveniente dall’Alba Adriatica e che oggi sarà a disposizione di mister Labriola. Di fronte ai giallorossi un Fabriano Cerreto ferito nell’orgoglio dopo la cinquina di gol subita a Tolentino. All’andata furono i cartai a prevalere. Voglia di riscatto anche nei Portuali che - dopo il poker negativo di Matelica - non dovranno sbagliare oggi, al Giuliani di Torrette, contro il Montefano in una sfida con in palio punti salvezza.

Eccellenza, oggi (ore 15): Alma Juventus Fano-Sangiustese(ore 14:30), Monturano-Urbino (ore 14:30), Chiesanuova-Tolentino, K-Sport Montecchio Gallo-Montegranaro, Maceratese-Matelica, Monturano-Urbino, Osimana-Fabriano Cerreto (a porte chiuse, diretta su https://www.youtube.com/@usdosimana1922), Portuali Ancona-Montefano, Urbania-Atletico Mariner.

Classifica: Maceratese 42; Montecchio 41; Chiesanuova 39; Tolentino 32; Sangiustese 31; Urbania e Osimana 30; Montegranaro e Urbino 29; Matelica 24; Montefano 22; Fabriano C. 19; Portuali 18; Monturano 17; A.Mariner 13; A.J.Fano 3.

Prossimo turno: A.Mariner-A.J.Fano, Fabriano C.-Montecchio, Urbino-Chiesanuova, Matelica-Monturano, Montefano-Osimana, Montegranaro-Urbania, Sangiustese-Maceratese, Tolentino-Portuali.