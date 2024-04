Ecco Ancona-Lucchese al fotofinish. Le chances per la salvezza diretta

Ora dipende tutto dall’Ancona: in caso di vittoria sulla Lucchese – ormai salva e fuori dalla zona playoff, prevendita già aperta a 5 euro per tutti i settori – sarà salvezza diretta. In caso di pareggio o sconfitta, invece, i dorici dovranno guardare il risultato della Fermana, che affronterà il Pescara al Recchioni. La Fermana, infatti, al momento è a dieci lunghezze dall’Ancona e sarebbe già retrocessa. Ma vincendo con il Pescara potrebbe ancora raggiungere l’Ancona. Il regolamento di Lega Pro che riguarda la disputa dei playout, infatti, recita che "la squadra penultima classificata al termine della regular season del campionato di serie C retrocederà direttamente al campionato di serie D qualora il distacco in classifica dalla squadra quintultima sia superiore a 8 punti". Gli scenari. Se l’Ancona vince con la Lucchese: è salva, senza se e senza ma. Potrebbe anche finire quindicesima, dunque fuori dalla zona playout, in caso di successo o pareggio della Recanatese a Chiavari, sorpassando la Virtus Entella (che in caso di sconfitta potrebbe andare ai playout contro la Fermana), ma potrebbe anche agganciare altre formazioni, come la stessa Lucchese, ma anche Sestri o Pineto. Però sarebbe tutto secondario, perché ciò che conta in questo momento per l’Ancona è solo la salvezza diretta. Se l’Ancona pareggia con la Lucchese: è salva solo se la Fermana pareggia o perde con il Pescara. La regola già citata dei playout, infatti, recita che non si disputano quando tra le due squadre ci sono più di 8 lunghezze di distacco, dunque almeno 9 e al momento sono 10. Pareggiando, però, l’Ancona va ai playout contro la Fermana, se quest’ultima vince, perché in questo caso i punti di distacco diventano 8. Anche in caso di sconfitta dell’Entella con la Recanatese l’Ancona resta comunque quintultima in virtù degli scontri diretti con i liguri e, dunque, va lei ai playout, sempre se la Fermana vince. I playout si disputano domenica 12 e domenica 19 maggio, primo incontro in casa della peggior classificata e miglior classificata che si salva in caso di vittoria ma anche di pareggio nella somma dei punteggi dei due confronti: non sono previsti supplementari né rigori, ma le due partite di andata e ritorno è come se fossero due tempi del medesimo confronto. Se l’Ancona perde con la Lucchese: è salva solo se la Fermana pareggia o perde con il Pescara, sempre in virtù del distacco tra le due squadre, che resta immutato o scende a 9 punti. Se la Fermana vince va ai playout con l’Ancona. Se l’Ancona perde può essere raggiunta dalla Recanatese, in caso di vittoria a Chiavari, ma i dorici restano comunque al quintultimo posto per il vantaggio nella differenza reti (a meno di risultati eccezionali). E vanno ai playout comunque con la Fermana, se vince. Arrivi alla pari: ininfluente quello possibile con l’Entella a quota 42 (liguri in vantaggio negli scontri diretti), così come quello possibile con la Recanatese (in virtù della migliore differenza reti, attualmente 7 gol di vantaggio e pari gli scontri diretti).