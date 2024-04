Ecco gli accoppiamenti per promozione e salvezza

Nell’ultima giornata ecco i verdetti per playoff e playout dopo la propmozione del Fabriano Cerreto in Eccellenza. Retrocede l’Atletico MondolfoMarotta. Moie Vallesina-S.Orso e Portuali-Biagio gli accoppiamenti playoff, mentre per la salvezza si sfideranno Vismara-Castelfrettese e Gabicce Gradara-Osimo Stazione. Girone A: Atletico MondolfoMarotta-Portuali 2-2, Biagio Nazzaro Chiaravalle-Barbara Monserra 2-2, Castelfrettese-Osimo Stazione 2-3, Fabriano Cerreto-Marina 1-1, Moie Vallesina-S.Orso 4-0, Pergolese-Gabicce Gradara 1-1, Villa S.Martino-Valfoglia 2-2. Vismara-Fermignanese 4-3. Classifica: Fabriano Cerreto 57; Moie Vallesina 54; Portuali 52; Biagio Nazzaro e S.Orso 48; Pergolese 45; Fermignanese 43; Marina 42; Valfoglia 39; Barbara Monserra 35; Villa San Martino 34; Vismara e Gabicce Gradara 30; Castelfrettese e Osimo Stazione 28; Atletico MondolfoMarotta 26.