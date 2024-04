Ecco i nuovi Maestri del Lavoro: sono otto

Domani la provincia di Ancona avrà otto nuovi Maestri del Lavoro. Tanti sono i dipendenti (o ex dipendenti) del settore privato che all’Auditorium della Mole Vanvitelliana riceveranno la prestigiosa onorificenza della Stella al Merito del Lavoro, con decreto del presidente della Repubblica, per essersi particolarmente distinti durante l’arco del loro percorso lavorativo per perizia, laboriosità, buona condotta morale e per aver contribuito ad innovare e migliorare i processi aziendali, le misure di sicurezza e per essersi prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni all’attività professionale. Alla cerimonia, organizzata dalla Prefettura di Ancona, ci saranno numerose autorità civili e religiose, a cominciare dal prefetto Saverio Ordine (nella foto) e dal vicesindaco Giovanni Zinni. I nuovi ‘Maestri’ sono Nadia Ballarini (38 anni di servizio), impiegata alla Carnj di Cingoli, Luciano Giacometti (27 anni di servizio), impiegato presso l’AEA di Rosora, Andrea Gonano (27 anni di servizio), quadro presso la CNH Industrial Italia di Jesi, Massimo Lanari (36 anni di servizio) impiegato presso Fiorini Packaging di Senigallia, Daniela Martarelli (37 anni di servizio), ex impiegata della CLT CGIL di Ancona, Fiammetta Marziani (33 anni di servizio) impiegata presso la Mattoli di Jesi, Franco Mazzarini (42 anni di servizio), ex impiegato presso Euro Stampi di Jesi e Paolo Strona (34 anni di servizio), dirigente presso Fincantieri di Ancona.