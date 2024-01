Ecco i percorsi nascita nei consultori familiari

I consultori familiari dell’Ast Ancona, in particolare le sedi di Ancona, Jesi, Senigallia, Fabriano, Moie, Chiaravalle, Falconara e Loreto mettono a disposizione dei genitori in attesa e dei neo genitori di tutta la provincia il "percorso nascita". Si tratta di un programma di assistenza sanitaria che ha come obiettivo la promozione della salute e la riduzione dei rischi per la madre e il neonato durante il periodo perinatale. Il percorso, del tutto gratuito, è organizzato con gli operatori dei distretti delle varie sedi ed è articolato in un ambulatorio della gravidanza a basso rischio ostetrico, in corsi di accompagnamento alla nascita e genitorialità, nello sportello allattamento e post partum, nelle visite domiciliari post partum. Previsto anche uno sportello psicologico, incontri post partum di gruppo, incontri di promozione alla genitorialità responsiva nei primi mille giorni di vita in collaborazione con biblioteche e centri per le famiglie, incontri informativi sulla disostruzione delle vie aeree del bambino e alimentazione complementare. Per i calendari chiamare: Ancona 071.8705062, Chiaravalle 071.7490409, Falconara 071.9178653, Loreto 071.7509355, Jesi 0731.534665 – 685 - 680, Moie 0731.706814, Senigallia 071.79092339, Fabriano n. verde gratuito 800231515.