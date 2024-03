Ecco il Festival di Scienza e Filosofia

"Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza". L’invito di Dante a espandere gli orizzonti del proprio sapere è il sottotitolo della ‘Festa della Scienza e della Filosofia’, che si svolgerà a Foligno (11-14 aprile), dove l’evento è nato tredici anni fa, e a Fabriano (12-13 aprile). Il tema di questa edizione è ‘Il Mediterraneo: da culla della scienza e della filosofia a scenario delle sfide per il cambiamento’. L’iniziativa è promossa dal Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno Odv, in collaborazione con il Comune e il Rotary Club di Fabriano. La cerimonia di apertura è prevista per venerdì 12 al Teatro Gentile. Nel pomeriggio si succederanno gli interventi di prestigiosi relatori, come il teologo e filosofo Vito Mancuso, il cui intervento ha come titolo ‘L’etica viene prima’ (ore 17, Cinema Montini). Prima (ore 16) e dopo (ore 18) Silvano Tagliagambe, professore emerito di Filosofia della Scienza all’Università di Sassari e Natalino Valentini, docente all’Ise di Venezia e all’Università di Urbino, proporranno gli incontri ‘Mediterraneo dentro’ e ‘L’anima russa e l’Europa nelle lettere dal gulag di P.A. Florenskij’. Francesco Grimaccia, professore di Elettrotecnica al Politecnico di Milano parlerà di ‘Sostenibilità energetica e digitale: riflessioni per interpretare e vivere il cambiamento in atto’ (ore 17, Palazzo del Podestà). Sabato 13 (ore 15.30) collegamento in diretta streaming con il ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini, cui seguiranno altri incontri, tra cui quello con Giuseppe Mussardo, professore ordinario di Fisica teorica alla Sissa di Trieste, e Filippo La Porta, saggista, giornalista e critico letterario (‘Due culture? Un dialogo tra scienza e umanesimo’), e quello con Eugenio Coccia, direttore dell’Institute for High Energy Physics di Barcellona (‘Spazio e Tempo dall’antica Grecia alla gravità quantistica’).

Ieri l’evento è stato presentato in Regione dall’assessore alla Cultura Chiara Biondi, dell’assessore alla Bellezza di Fabriano Maura Nataloni, da Maurizio Renzini e Pierluigi Mingarelli, presidente e direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, e da Alessandro Stelluti, presidente del Rotary Club. L’iniziativa vuole coinvolgere soprattutto i giovani rendendoli consapevoli dei cambiamenti che stanno mutando i destini di intere popolazioni. Biondi parla di "processo di riflessione e di sperimentazione del pensiero critico", e di "scelta apprezzabile per un approccio ragionato ed analitico nei confronti di temi sensibili quali quelli proposti". Per Nataloni si tratta di "un evento culturale di grande spessore per la qualità dei contenuti e dei relatori. E’ un momento in cui la cultura si pone alla base dell’innovazione, dello sviluppo sostenibile che noi vogliamo dare ai nostri territori. Un momento di congiunzione di due città che hanno punti in comune da secoli e che si pongono come aree di riferimento interne per uno sviluppo futuro attraverso una proposta progettuale innovativa’. Info sul programma: https://beta.festascienzafilosofia.it.