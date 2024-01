Ecco il Wifi gratis in alcune zone

Dal 1° febbraio sarà attivo "Comuneanconafree", un servizio di Free Wifi anche nella nostra città. In questo modo l’Amministrazione comunale avvia un processo di implementazione dell’accesso alla rete da parte dei cittadini, partendo proprio dal cuore di Ancona.

Il Comune quindi, ha realizzato la copertura di alcune aree pubbliche con connettività Wi-Fi per permettere l’accesso gratuito alla rete Internet da parte di cittadini e turisti. La connessione consente la navigazione per 2 ore giornaliere.

"L’Amministrazione – spiega l’assessore ai servizi informatici, Antonella Andreoli – ha voluto costruire un primo nucleo di connettività wi-fi aperta e libera a tutti, nella direzione di una città più moderna e a misura di cittadino. Intanto, i tecnici stanno già lavorando per allargare la rete Wi-Fi anche ad altre zone della nostra città, come per esempio il Viale della Vittoria, piazza Diaz e zona del Passetto". Il servizio sarà attivo 24 ore su 24 e l’autenticazione per l’accesso sarà tramite social (Instagram, Facebook) o tramite registrazione e token via sms. Le aree attualmente coperte dal segnale Wi-Fi sono: Largo 24 Maggio, Piazza Cavour , Piazza Pertini, Piazza Roma, Teatro Muse, Tredici Cannelle, Palazzo degli Anziani, Palazzo Malacari.