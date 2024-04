Ecco la Bretella a Squartabue:. Villa Musone ora può respirare

Inaugurata ieri la bretella che collega Recanati con Loreto e Castelfidardo dal versante della zona industriale Squartabue. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza dell’assessore regionale Francesco Baldelli, del presidente della Provincia Daniele Carnevali e dei Sindaci di Loreto Moreno Pieroni, Roberto Ascani di Castelfidardo e di Recanati Antonio Bravi. Un’ opera importante del valore di un milione e 200mila euro per la decongestione del traffico veicolare pesante a servizio della zona industriale che sgraverà la frazione di Villa Musone e permetterà di raggiungere le principali arterie stradali della Regione. "Oggi per me è un momento di grande gioia, legato ad un percorso che molti credevano non possibile e che invece è diventato realtà – ha detto il sindaco Pieroni -. Un percorso sul quale ho lavorato molto personalmente sia come sindaco che come assessore regionale durante il mio mandato in Regione nella Giunta Ceriscioli, che a suo tempo approvò il finanziamento. C’è ora finalmente completato lo strumento con il quale poter drenare il traffico pesante fuori dal centro abitato di Villa Musone ed alleggerire la circolazione delle località di Acquaviva, Campanari, Villa Musone di Recanati. Faccio appello ai miei colleghi per raggiungere presto l’obiettivo di un’ordinanza condivisa e univoca che eviti l’accesso ai mezzi pesanti in queste zone, trovando subito occasione per un incontro in tal senso. Sono davvero lieto perché ho visto la luce di questo progetto da sindaco, negli anni 2001-2002 e sempre come sindaco oggi lo vedo consegnato alla popolazione".