Ecco la Conero running tra sport e natura

La Conero Running nasce come evento sportivo, la mezza maratona è il clou, ma è anche molto di più ed ha assunto un ruolo di promotore di valori legati alla socialità. Per questo stamattina lungo la Litoranea a Numana scendono in strada i runners preceduti come al solito al via dagli Insuperabily di Giulia by Orizzonti Autonomia onlus con i festanti e colorati "spingitori" che guideranno partecipanti molto speciali lungo il percorso di gara in piena sicurezza lungo le strade del Parco del Conero. Gli iscritti alla mezza maratona partono e arrivano a Numana toccando il cuore di Porto Recanati mentre i partecipanti alla Conero Ten e alla MiniConero restano all’interno del comune di Numana. "La Conero Running è un evento ormai consolidato che attira centinaia di persone che vogliono passare anche con le loro famiglie una bella giornata", dice il sindaco Gianluigi Tombolini. Atleti ma non solo. "Per chi ama correre o passeggiare – afferma Gabriele Calducci, vicesindaco e assessore allo Sport – il percorso è perfetto ed offre un panorama bellissimo. Auspichiamo che atleti e accompagnatori possano vivere una memorabile giornata di sport e divertimento all’aria aperta". Il presidente del Parco del Conero Luigi Conte premierà alcuni dei vincitori. Conero Running è divertimento, sport, socialità ma è anche grande solidarietà, infatti il sodalizio con l’ospedale regionale pediatrico di Ancona è ormai un consolidato binomio di successo.