Ecco la pensilina per auto alimentata a energia solare

È operativa dalla mattinata di ieri la nuova pensilina per auto alimentata completamente con l’energia solare, una tecnologia che rivoluziona la modalità di ricarica delle auto elettriche. La stazione di ricarica, installata a Palombina Vecchia nel parcheggio della scuola Aldo Moro, è stata inaugurata dalla vicesindaco Valentina Barchiesi e dai vertici delle società che hanno brevettato e commercializzeranno la struttura: le marchigiane ML Green Italy e Sistema X, quest’ultima già partner del Comune nella costituzione delle comunità energetiche di Castelferretti e Palombina Vecchia. Marchigiane sono anche le aziende che ne hanno curato la realizzazione, la parte elettrica e quella componentistica, i cui rappresentanti erano presenti oggi all’inaugurazione, così come la consigliera regionale Lindita Elezi. La copertura ombreggiante della struttura è costituita da pannelli fotovoltaici e permette di ricaricare le auto elettriche in modo gratuito e sostenibile. "Un’iniziativa virtuosa – ha commentato Barchiesi – perché grazie alla collaborazione tra Comune e privati viene offerto un servizio gratuito ai cittadini, che rappresenta anche uno strumento di sensibilizzazione sull’utilizzo di fonti di energia rinnovabile".