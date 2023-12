Ecco ottocento Natività allestite dentro le chiese: "Come San Francesco"

Continua ad ammaliare gli anconetani l’allestimento degli 800 presepi posizionati in diverse Chiese di Ancona. Le Opere caritative francescane – dirette da Luca Saracini – li hanno installati in occasione degli 800 anni dalla prima rappresentazione del presepe vivente di San Francesco. I presepi, offerti dal frate francescano padre Nicola Iachini, costituiscono da ormai più di un mese una vera e propria mostra disponibile e visitabile fino al 7 gennaio: Santa Maria della Piazza sarà aperta da martedì a domenica (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18), mentre San Francesco alle Scale sarà aperta da lunedì a domenica (dalle 8 alle 19, così come nelle frazioni).

Padre Nicola è rimasto in Belgio per 40 anni e nelle missioni in giro per il mondo ha raccolto souvenir. Ogni paese un presepio: "Quando arrivai in Belgio, tutti parlavano di alberi natalizi e di Babbo Natale, ma nessuno che accennasse a Gesù Bambino. Fui io ad iniziare. Ho girato tutto il mondo, dagli Stati Uniti, al Taiwan. E poi Ucraina, Russia, Portogallo, Alaska, Equador, Canada". Insomma, una collezione da record da non perdere.

n.m.