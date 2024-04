Ecco tutte le cerimonie in agenda

Liberazione d’Italia, ecco tutti gli appuntamenti. Le celebrazioni sono iniziate il 22. Oggi, invece, alle 10 commemorazione al Cimitero di Guerra degli Alleati (Passo Varano), con gli interventi delle Autorità e deposizione di corone insieme alle scolaresche. Domani, 10.30, in piazza IV Novembre, al Monumento ai Caduti cerimonia di resa degli onori ai Caduti a cura del Comando Scuole della Marina Militare e alle 11 corteo fino in piazza Cavour con la partecipazione della Banda Musicale Torrette di Ancona. Interventi del sindaco, Daniele Silvetti, e di Tamara Ferretti, segreteria nazionale Anpi. Alle 18, concerto alle Muse con l’Orchestra Fiati Ancona (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite). Lo scorso sabato (20 aprile) c’è stata la celebrazione in Piazza Ugo Bassi con la partecipazione della Banda Musicale Torrette di Ancona e delle scolaresche. L’indomani, domenica, alle 8.45, larga partecipazione per iI Percorso Urbano della Resistenza (Sappanico, Ghettarello, Posatora, passando per via Alpi, via Maggini con soste e letture. Due giorni fa, lo dicevamo, deposte le corone al Cippo Porta Pia, ma anche al monumento di Borgo Rodi, sulla lapide di via Fratelli Cervi e al cimitero di Tavernelle, nonché all’ex terza circoscrizione.