Eccoci a teatro, "La Fenice" pronta a volare Arrivano Vincenzo Salemme e Nino Frassica

Presentata ieri, alle 12, la stagione teatrale de "La Fenice". ‘Natale in casa Cupiello’ apre la stagione, con Vincenzo Salemme in scena sabato 28 e domenica 29 ottobre. Sabato 18 novembre sarà il turno di ‘Nino Frassica & los plaggers band’, mentre sabato 2 dicembre la Compagnia della Rancia su lincenza di Music Theatre International presenza ‘Una volta nella vita (Once)’ , tratto dall’omonimo film irlandese vincitore del Premio oscar per la Miglior Canzone con ‘Falling Slowly’. Martedì 19 e mercoled’ 20 dicembre il sipario si apre su ‘Mine Vaganti’ spettacolo di Ferzan Ozpetek, mentre ad aprire il nuovo anno, domenica 7 gennaio, sarà Vanessa Scalera in ‘La sorella maggiore’.

Giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 gennaio arriva lo spettacolo più atteso, il ‘Divina Commedia Opera Musical’, con un nuovo allestimento teatrale.

Mercoledì 21 febbraio Alessio Boni porta in scena ‘Iliade – il gioco degli Dei’ e giovedì 29 febbraio è in programma lo spettacolo fuori abbonamento ‘I due Papi’, interpretati da Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo.

L’ultimo spettacolo di prosa è ‘ Così è (se vi pare)’ in programma giovedì 21 marzo.

Spazio alla Danza il 5 novembre con ‘The red shoes’, mentre sabato 9 dicembre sarà la volta de ‘Il lago dei cigni’.

Venerdì 1 marzo ci si trasferisce alla Rotonda a Mare per ‘Sotto a chi danza’ e giovedì 28 marzo la compagnia Balletto di Milano presenta ‘Notre-Dame de Paris’. Sabato 11 maggio la Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala si esibirà nel Galà tra Classico e Contemporaneo.

Sabato 9 febbraio l’atteso evento fuori abbonamento ‘Kodo – il suono della vita, il dinamismo dell’anima’.

"Una stagione teatrale che conferma la presenza di artisti di altissimo livello – spiega Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia – lo conferma la scelta strategica per l’offerta di intrattenimento nel periodo invernale".

La campagna abbonamenti aprirà il 21 settembre.

Silvia Santarelli